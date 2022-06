Industrie und Handwerk in der Wirtschaftsregion Leipzig-Halle-Dessau haben sich nicht wie erhofft von den Folgen der Corona-Pandemie erholt. Das ergab eine gemeinsame Konjunkturumfrage der gewerblichen Kammern, die am Dienstag vorgestellt wurde. Demnach ist der Konjunkturklimaindex in der Wirtschaftsregion im Frühjahr 2022 deutlich auf 32,1 Punkte gesunken. Dieser Wert berücksichtigt, wie die Betriebe ihre aktuelle Geschäftslage sowie ihre Zukunftsaussichten einschätzen. Im Herbst 2021 hatte der Indexwert noch fast doppelt so hoch gelegen.