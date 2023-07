Das Klinikum Chemnitz baut sein Angebot für Palliativpatienten aus. Noch dieses Jahr werde ein zweites Team seine Arbeit aufnehmen, das schwerkranke Patienten in den Fachkliniken aufsuche und mitbetreue, teilte das Krankenhaus am Freitag mit. Zudem werde ein neues Behandlungskonzept eingeführt und 2024 ambulante Versorgungsstrukturen aufgebaut. Alle Leistungen werden in einem neuen Palliativzentrum gebündelt.