Die Krankenkasse Barmer hat in diesem Jahr einen deutlichen Anstieg bei Noroviren in Sachsen registriert. Sie berief sich dabei am Dienstag auf Angaben des Robert Koch-Institutes in Berlin. Danach wurden im Freistaat von Januar bis Ende Oktober schon mehr als 4400 Infektionsfälle gemeldet. Im gesamten Jahr 2021 waren es dagegen 4099 Fälle, 2020 sogar nur 3232 Fälle. Laut Barmer wird gut die Hälfte aller Durchfallerkrankungen durch Noroviren ausgelöst.