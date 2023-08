Auto fährt in Pulsnitz gegen Hauswand: Zwei Schwerverletzte

Ein Auto ist in Pulsnitz (Kreis Bautzen) gegen eine Hauswand gefahren. Der 30-jährige Fahrer und sein 29 Jahre alter Begleiter kamen schwer verletzt ins Krankenhaus nach Dresden, wie die Polizei in Görlitz am Mittwoch mitteilte. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro.

Das Auto sollte am Dienstagabend auf der Autobahn 4 von Dresden nach Görlitz kontrolliert werden, als der Fahrer das Haltsignal der Beamten ignorierte, von der Autobahn abfuhr und von der Polizei verfolgt in Richtung Pulsnitz flüchtete. In einer Kurve verlor er dann die Kontrolle über den Wagen. Ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, ist noch nicht bekannt. Auch die Herkunft des Autos ist noch nicht geklärt, denn das Kennzeichen war falsch.