Zwei Frauen und ein kleines Mädchen haben bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Glauchau Rauchgasvergiftungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, brannten in der Nacht zum Samstag zwei Kinderwagen und ein Rollstuhl im Hausflur des Mietshauses. Das Treppenhaus sei komplett verrußt worden, das Haus nicht mehr bewohnbar. Die 74 und 27 Jahre alten Frauen und das zweijährige Kind wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei schätzte den Schaden auf mindestens 50.000 Euro.