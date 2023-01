Bei einem Autounfall in Glauchau (Landkreis Zwickau) sind am Montag vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 71 Jahre alter Fahrer kam mit seinem Wagen erst nach rechts von der Straße ab und krachte danach beim Gegenlenken frontal in ein entgegenkommendes Auto, teilte die Polizei mit. Dabei geriet das Auto des Mannes in Brand.