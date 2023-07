Beim Diebstahl von Buntmetall in Leipzig ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Unbekannte erlangten Zugang in ein verschlossenes und leerstehendes Gebäude in Neustadt-Neuschönefeld, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort entwendeten sie eine unbekannte Menge an Buntmetall.