Die Polizei hat erneut davor gewarnt, Taschen und Wertgegenstände im Auto zu lassen. Allein am Samstag seien der Polizei in der Region Freiberg sieben Fälle gemeldet worden, bei denen Autoscheiben eingeschlagen und Taschen gestohlen wurden, unter anderem in Freiberg, Hainichen und Großschirma. Häufig waren die Autos an Friedhöfen geparkt. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. "Diebe brauchen nur Sekunden, um eine Scheibe einzuschlagen und an ihre Beute zu gelangen", betonte die Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, Jana Ulbricht, am Sonntag. Es werde ein Zusammenhang zwischen den Taten geprüft, hieß es.