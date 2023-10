Acht Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Frau vor den Augen ihrer fünf Kinder hat die Staatsanwaltschaft für den Ex-Partner lebenslange Haft gefordert. Im Prozess am Landgericht Zwickau beantragte sie am Donnerstag eine Verurteilung wegen Mordes. Zudem solle die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden, so dass eine vorzeitige Haftentlassung so gut wie ausgeschlossen wäre.