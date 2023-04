Kriminelle haben einen Geldautomaten in Wilsdruff im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gesprengt. Der Automat in einer Bankfiliale wurde Montagfrüh auf bisher unbekannte Weise zur Explosion gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die unbekannten Täter flüchteten demnach. Laut Polizei ist noch unklar, ob sie Geld erbeuteten.