Unbekannte Täter haben eine schwere historische Bronzestatue von einem Friedhof in Plauen gestohlen. Die Figur sei so groß wie ein Mensch und wiege zwischen 50 und 100 Kilogramm, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Bronze sei mehr als 100 Jahre alt. Sie sei auf dem Familiengrab fest auf einem Betonsockel verankert gewesen. Die Polizei bezifferte den Wert auf rund 10.000 Euro. Der Diebstahl habe sich zwischen Donnerstag- und Samstagabend ereignet. Wer Hinweise zu der verschwundenen Statue geben könne, solle sich bei der Polizei in Plauen melden.