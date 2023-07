Der Besitzer eines verwahrlosten Hundes hat am Freitagnachmittag in Görlitz aggressiv auf Beamte reagiert. Als sie den 36-Jährigen vor dem Bahnhof auf den Zustand des Vierbeiners ansprachen, warf er die Hundeleine und eine leere Bierflasche nach ihnen, die ihr Ziel aber verfehlten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als dem Mann zur Sicherheit Handschellen angelegt werden sollten, trat er einen der Ordnungshüter gegen das Schienbein. Der 21-Jährige wurde den Angaben nach leicht verletzt. Das aggressive Herrchen kam vorübergehend in Gewahrsam, um weitere Gewalt zu verhindern - und sein Hund nach ärztlicher Begutachtung ins Tierheim.