Die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden wehrt sich gegen eine Desinformationskampagne. Seit dem 1. September werde in ihrem Namen dazu aufgerufen, "der Bibliothek russische Bücher zu Heizzwecken zu spenden", wie die Einrichtung am Samstag mitteilte. Die Bibliothek erstattete deswegen Strafanzeige wegen "bewusster Falschinformation" und veröffentlichte online eine Klarstellung. Zuerst gingen Anrufe und Mails ein, die auch von Bots verschickt wurden, sagte eine SLUB-Sprecherin. Die Bücherhallen Hamburg seien in den vergangenen Tagen von ähnlichen Angriffen betroffen gewesen.