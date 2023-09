Ein junger Mann soll seinen Balkon an einem Mehrfamilienhaus in der Vogtlandstadt Plauen mit gestohlenen Verkehrszeichen dekoriert haben. Die Polizei ermittelt nach Angaben vom Samstag wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den 22-Jährigen. Zeugen hatten die Beamten am Freitagmorgen über den "ungewöhnlichen Balkonschmuck" informiert. Polizisten fanden dort wenig später eine Warnbake und neun Verkehrsschilder im Gesamtwert von 750 Euro.