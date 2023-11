Ein 37-Jähriger soll in Leipzig Polizisten mit Reizgas besprüht haben. Drei Beamte wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann sei am Samstagnachmittag in einem Polizeirevier erschienen, habe Menschen im Warteraum angeschrien und im Gespräch mit einem Polizisten gegen eine Scheibe geschlagen. Als er des Reviers verwiesen wurde, beleidigte und bedrohte er den Angaben zufolge die Beamten und verließ das Gebäude.