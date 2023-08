Die Zahl der Straftaten an Sachsens öffentlichen Schulen ist gestiegen. Im vergangenen Jahr habe die Polizei 1976 Fälle registriert, teilte die Polizei mit. Knapp 700 mehr als im Jahr 2021. Darüber hat am Montag die "Sächsische Zeitung" berichtet.

"Unter Berücksichtigung der pandemischen Lage in den Jahren 2020 und 2021 bedeutet dies einen sehr starken Anstieg der Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr um 55,8 Prozent", sagte eine Sprecherin des sächsischen Landeskriminalamtes. Im Vergleich zum Jahr 2019 nahm die Zahl der Straftaten an Schulen um 73 zu.

Die meisten Straftaten seien Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Die Polizei registrierte 467 Fälle von Körperverletzung - 219 Fälle mehr als im Vorjahr. Dazu kommen noch 141 Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung. In 94 Fällen wurde die sexuelle Selbstbestimmung verletzt. Außerdem wurden 212 Fälle von Nachstellung, Nötigung und Bedrohung gemeldet. 702 Straftaten waren Sachbeschädigung.

Fast die Hälfte der Straftaten wurde nach Angaben des Landeskriminalamtes an Oberschulen begangen. 80 Prozent der Tatverdächtigen waren Deutsche, 289 Tatverdächtige hatten eine andere Staatsangehörigkeit.

Wie das Kultusministerium Anfang des Monats mitteilte, sind in Sachsen auch in den ersten Monaten dieses Jahres mehr Fälle als vor der Corona-Pandemie gemeldet worden. So wurden von Januar bis März insgesamt 286 Vorfälle registriert. Dazu zählen neben Gewalt auch Einbrüche, Drogendelikte oder Diebstähle. Im Vergleichszeitraum 2019 meldeten die Schulen noch 152 Fälle, die den "Schulbetrieb in erheblichem Maße negativ beeinträchtigen."