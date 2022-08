Einen Tag nach seinem Verschwinden ist ein flüchtiger Gefangener aus der Justizvollzugsanstalt Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) wieder hinter Gittern. Der 31-Jährige wurde am Samstagabend in angetrunkenem Zustand in der Nähe eines Supermarktes in Chemnitz-Hilbersdorf entdeckt. Zeugen alarmierten die Polizei, die den Mann festnahm, wie die Beamten am Abend mitteilten.