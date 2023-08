Ein mutmaßliches Schleuser-Auto hat am späten Montagabend auf der B172 bei Bad Schandau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) einen Transporter des Zolls gerammt. Dabei wurde ein Zöllner am Knie verletzt, wie das Hauptzollamt Dresden am Dienstag mitteilte. Das Auto mit tschechischem Kennzeichen war laut Zoll bei Schmilka über die Grenze nach Deutschland gefahren und hatte dann mit erhöhter Geschwindigkeit auf dem Weg nach Bad Schandau mehrere Anhaltesignale des Zolls ignoriert.