Öffentliche Schulen in Sachsen haben in den ersten Monaten dieses Jahres mehr Fälle von Gewalt gemeldet als noch vor der Corona-Pandemie. So wurden von Januar bis März 286 Vorkommnisse in diesem Zusammenhang registriert, wie das Kultusministerium mitteilte. Im Vergleichszeitraum 2019 meldeten die Schulen noch 152 Fälle, die den "Schulbetrieb in erheblichem Maße negativ beeinträchtigen."

Öffentliche Schulen in Sachsen haben in den ersten Monaten dieses Jahres mehr Fälle von Gewalt gemeldet als noch vor der Corona-Pandemie. So wurden von Januar bis März 286 Vorkommnisse in diesem Zusammenhang registriert, wie das Kultusministerium mitteilte. Im Vergleichszeitraum 2019 meldeten die Schulen noch 152 Fälle, die den "Schulbetrieb in erheblichem Maße negativ beeinträchtigen."

Eine genaue Statistik wird nach Ministeriumsangaben nicht geführt, jedoch sind die Schulen dazu aufgerufen, besondere Vorfälle zu melden. "Man kann sagen, dass die Anzahl an Vorkommnissen mit sprachlicher und körperlicher Gewalt zugenommen hat und zwar in allen Schularten", so Sprecher Dirk Reelfs. Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen sollen helfen, das Problem einzudämmen.