Nach dem Angriff auf eine Jugendliche in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge ist Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen worden. Der 32-Jährige sei nun in Untersuchungshaft, informierte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage. Anwohner hatten die Jugendliche am Freitagabend mit Stichverletzungen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses entdeckt. Die 15-Jährige wurde daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und dort notoperiert.