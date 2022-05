Am Rande des Dresdner Prozesses um mutmaßliche Linksextremisten ist es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, war eine Gruppe von etwa 20 Besuchern des Prozesses vor dem Gebäude mit einem 60 Jahre alten Fußgänger in Streit geraten. Polizeibeamte wurden auf den Vorfall aufmerksam und trennten die Parteien, hieß es.

In dieser Situation habe ein 34-Jähriger den Fußgänger getreten. Ein 31-Jähriger habe Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Körperverletzung beziehungsweise Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der Hintergrund des Streites ist laut Polizei noch unklar.

In dem Prozess am Oberlandesgericht Dresden wirft die Generalbundesanwaltschaft der aus Kassel stammenden Studentin Lina E. (27) sowie drei Männern aus Leipzig und Berlin vor, zwischen 2018 und 2020 Leute aus der rechten Szene in Leipzig, Wurzen und Eisenach attackiert und zusammengeschlagen zu haben. Zudem ist die Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt. In Lina E. wird die Anführerin gesehen. Die junge Frau sitzt in Untersuchungshaft, die drei Mitangeklagten sind auf freiem Fuß.