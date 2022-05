Leipziger Fußballfans haben an einer Bahntrasse in der Stadt einen Böschungsbrand ausgelöst und damit eine Reihe von Zugverspätungen ausgelöst. Kurz nach der Abfahrt eines Fußballsonderzuges nach Cottbus am Sonntag warfen einige Fans brennende Zigaretten heraus, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Dabei geriet die Böschung auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Durch den Brand verspäteten sich laut Bundespolizei 34 Züge, es wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.