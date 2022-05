Auf dem Bahnhof in Kamenz ist am Samstag ein 58 Jahre alter Zugbegleiter von einem Mann im Gesicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte, hatte der Angestellte der Deutschen Bahn den 29 Jahre alten Fahrgast darauf aufmerksam gemacht, dass im Zug Maskenpflicht besteht. Daraufhin habe der Passagier auf den Schaffner eingeprügelt, ihn getreten und beleidigt.