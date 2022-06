Die sächsische Landesregierung unterstützt die Menschen im ukrainischen Butscha mit einer Lieferung von Hilfsgütern. Insgesamt werden zehn Paletten mit Arzneimitteln, Apothekenwaren, Schutzmasken und haltbaren Lebensmittel im Gesamtwert von rund 20.000 Euro in die Region geschickt, wie die Staatskanzlei am Samstag mitteilte. Die Ladung wurde am Freitag in die tschechische Partnerregion Liberec gebracht. Von dort aus sollen die Paletten in den kommenden Tagen mit weiteren tschechischen Hilfsgütern nach Butscha gebracht werden.