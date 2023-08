Die Hitze hat beim Kunstfestival "Begehungen" den Besucherstrom gebremst. Etwa 2500 Menschen seien am ersten Festival-Wochenende in das Lichtensteiner Schlosspalais gekommen - weniger als zum Auftakt voriges Jahr in Thalheim, sagte Mitorganisator Lars Neuenfeld der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind zufrieden, aber diese Temperaturen haben viele Leute wohl eher ins Freibad geführt." Das Feedback der Besucher sei jedoch sehr positiv.