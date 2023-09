Der US-Amerikaner Michael Ellis Ingram wird neuer Chefdirigent an der Staatsoperette Dresden. Der 38-Jährige übernimmt den Posten zur Saison 2024/25, teilte die Staatsoperette am Mittwoch mit. Er löst damit Johannes Pell nach vier Spielzeiten ab. Ellis habe sich in einem Auswahlverfahren gegen 60 Bewerber und Bewerberinnen durchgesetzt, hieß es. Seine Probe-Dirigate hätten Leitung und Orchester "auf Anhieb" überzeugt.

Der US-Amerikaner Michael Ellis Ingram wird neuer Chefdirigent an der Staatsoperette Dresden. Der 38-Jährige übernimmt den Posten zur Saison 2024/25, teilte die Staatsoperette am Mittwoch mit. Er löst damit Johannes Pell nach vier Spielzeiten ab. Ellis habe sich in einem Auswahlverfahren gegen 60 Bewerber und Bewerberinnen durchgesetzt, hieß es. Seine Probe-Dirigate hätten Leitung und Orchester "auf Anhieb" überzeugt.

Der Dirigent und Pianist stammt aus dem US-Bundesstaat Missouri - unter anderem studierte er an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig und legte dort sein Meisterklassenexamen ab. Der 38-Jährige trat bei zahlreichen Musikfestspielen auf, seit 2022 arbeitet Ingram als freischaffender Dirigent weltweit. "Meine erste Begegnung mit dem Orchester war einfach nur magisch. Ich hatte danach gar keine andere Wahl, als nach Dresden zu ziehen", so Michael Ellis Ingram.