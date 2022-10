Das Dresdner Projekt "Culture for Future" hat Chancen auf einen der diesjährigen International Opera Awards. "Mit der Nominierung fühlen wir uns geehrt und zugleich bestärkt", erklärte Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) am Freitag. Die Auszeichnung - ein internationaler Kulturpreis - soll am 28. November in Madrid verliehen werden. Das Projekt in Regie des Amtes für Kultur und Denkmalschutz der Stadt Dresden ist in der Kategorie Nachhaltigkeit nominiert. Genau darum geht es bei "Culture for Future".