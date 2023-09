Die Grünen wollen eine bessere Unterstützung für die Theater im Freistaat. In einem am Donnerstag veröffentlichten Positionspapier schlägt ihre Landtagsfraktion neben einer kurzfristigen Erhöhung der Landesmittel eine Verständigung mit den kommunalen Trägern der Bühnen über eine langfristige und stabilisierende Finanzierung vor. Die finanzielle Lage der Häuser sei aktuell "mehr als bedenklich", erklärte die Abgeordnete Claudia Maicher. Mehrere Spielstätten würden derzeit Hilferufe senden. Das Ziel sei eine dynamische Anpassung der Theater- und Orchesterfinanzierung an die Kostenentwicklung in gemeinsamer Verantwortung von Freistaat und Kommunen.