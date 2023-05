Angesichts erneuter Nöte der Theater in ländlichen Regionen fordert der Sächsische Kultursenat eine Diskussion über die Kulturfinanzierung im Freistaat. In einem Schreiben an Regierungsfraktionen und Kulturministerium regt das ehrenamtlich beratende Gremium laut Mitteilung vom Montag eine grundlegende Debatte dazu an. Die steigenden Personalkosten gefährdeten auch viele andere Kultureinrichtungen, die in wirtschaftliche Schieflage zu geraten drohten.