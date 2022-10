Die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen fördert in diesem Jahr insgesamt 370 kleine Projekte auf dem Lande. Wie die Stiftung am Dienstag mitteilte, sind die Fördermittel für den Kleinprojektefonds mit gut 1,3 Millionen Euro ausgeschöpft. Das Geld kommt Institutionen in 165 Gemeinden zugute.