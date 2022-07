Der Sächsische Museumsbund hat mit Blick auf den Corona-Herbst und die Energie-Krise vor einer neuerlichen Schließung der Museen in Sachsen gewarnt. Sie dürften nicht wieder dem Freizeitsektor zugeordnet werden, sondern seien als Bildungseinrichtungen systemrelevant, sagte Präsidentin Sabine Wolfram am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. In einem offenen Brief an Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) erinnert der Verband an die im Januar gegebene Zusage, dass Museen nicht mehr geschlossen werden sollen. «Aber das ist eine Verordnung, kein Gesetz, de facto kann man das wieder über Bord werfen», sagte Wolfram.