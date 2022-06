Der Freistaat unterstützt über seine Kulturstiftung in diesem Jahr weitere 264 Kunst- und Kulturprojekte. Der Vorstand bewilligte dafür nach Angaben vom Freitag in Dresden mehr als 2,5 Millionen Euro. Damit werden Vorhaben in Darstellender Kunst und Musik, Bildender Kunst, Film, Industriekultur, Soziokultur und Literatur finanziell unterstützt - von Ausstellungen und Katalogen über Künstleraustausch, Konzerte, Inszenierungen und Workshops bis zur Stoffentwicklung von Filmen, Drehbüchern oder ein Straßenfestival. Sie wurden aus 390 Anträgen auf Förderung ausgewählt.