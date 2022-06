Schülerinnen und Schüler in Sachsen sollen sich Mitte September bei einer Aktionswoche mit Demokratie befassen. Anlass ist der Internationale Tag der Demokratie am 15. September. In einem Blog hat das Kultusministerium jetzt Einzelheiten mitgeteilt. «Bringt Eure Ideen und Vorschläge ein und entwickelt gemeinsame Wege, um sich als Schule für Demokratie einzusetzen und demokratische Rechte zu schützen», heißt es in dem Aufruf. Das Motto der Aktionswoche lautet «Schule. Macht. Demokratie.» Die Projekte sind für den Zeitraum zwischen dem 12. und 16. September geplant.

Kultusminister Christian Piwarz (CDU) erinnerte daran, dass Demokratie und Freiheit keine Selbstverständlichkeit sind. Auch in Deutschland müsse man feststellen, dass Demokratien unter Druck stehen: «Autoritäre Regierungen, gezielte Falschmeldungen, populistische Bewegungen und Extremisten bedrohen demokratisch regierte Staaten. Dieses Jahr erschütterte die russische Invasion in der Ukraine das friedliche Zusammenleben in Europa. Seit dem 24. Februar müssen die Ukrainer ihr Recht auf Freiheit und demokratische Selbstbestimmung verteidigen - viele Hunderte mit ihrem Leben.»