Die Hitze hat beim Kunstfestival "Begehungen" den Besucherstrom gebremst. Etwa 2500 Menschen seien am ersten Festival-Wochenende in das Lichtensteiner Schlosspalais gekommen - weniger als zum Auftakt voriges Jahr in Thalheim, sagte Mitorganisator Lars Neuenfeld der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind zufrieden, aber diese Temperaturen haben viele Leute wohl eher ins Freibad geführt." Auch das Streetart-Festival Ibug hatte erstmals in Leipzig für Besucher geöffnet. Bis Sonntagnachmittag wurden an den ersten drei Tagen rund 3500 Besucher gezählt, wie Sprecher Michael Lippold sagte. "Das ist völlig okay angesichts der Hitze."

Die "Begehungen" präsentieren seit 2003 Gegenwartskunst an jährlich wechselnden Orten. Dieses Jahr wurde das leerstehende Schlosspalais zu einer Galerie auf Zeit. Zu sehen sind 25 Arbeiten - Malerei und Fotografie ebenso wie Installationen, Video- und Soundarbeiten - internationaler Künstlerinnen und Künstler. Zudem wird ein Programm mit Talkrunden, Lesungen und Konzerten geboten. Das Feedback der Besucher sei sehr positiv, betonte Neuenfeld. Die Kunstwerke sind noch bis einschließlich 27. August zu sehen, der Eintritt ist frei.

Die Ibug - kurz für Industriebrachenumgestaltung - präsentiert derweil in einem früheren Reichsbahnausbesserungswerk an drei Wochenenden Bilder, Installationen und Skulpturen von 80 Künstlern und Künstlerinnen aus dem In- und Ausland. Sie wurden direkt in den verlassenen Hallen geschaffen. Die Veranstalter rechnen bis Anfang September mit rund 15.000 Besucherinnen und Besuchern.

