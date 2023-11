Die Kulturstiftung Sachsen will im nächsten Jahr 55 Künstlerinnen und Künstler aus dem Freistaat mit Stipendien fördern. Insgesamt würden dafür 390.000 Euro ausgegeben, teilte die Stiftung am Donnerstag in Dresden mit. Neben ortsgebundenen Arbeitsstipendien in den Bereichen Bildende Kunst, Literatur, Darstellende Kunst und Musik sowie Film soll einigen Künstlerinnen und Künstlern ermöglicht werden, für ihre Arbeit ins Ausland zu reisen.

So gehen beispielsweise zwei Leipziger Künstler in die USA, eine weitere Künstlerin in die Slowakei. Nach Angaben der Stiftung sei die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber gestiegen. Für 2024 waren es insgesamt 462 - rund mehr als 100 Bewerbungen mehr als im Vorjahr.