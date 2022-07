Neben Dresden verewigte der Künstler Bernardo Bellotto (1722-1780) auch Pirna und die Festung Königstein in Öl. Im 300. Geburtsjahr des Venezianers wird an diesem Wochenende beim Malerfest in der Sächsischen Schweiz die Zeit förmlich zurückgedreht. So können Festungsbesucher am Samstag zwischen Bauten wandeln, die einst Kulisse für ihn waren. Fünf großformatige Ansichten der Bergfestung schuf der Vedutenmaler zwischen 1756 und 1758 - zwei Reproduktionen an den einstigen Standorten spiegeln dessen Blick wieder. Bei einer Führung erfahren Besucher, wie Belotto seine Motive wählte und welches Gerät er zum Skizzieren nutzte: die Camera obscura. Eine solche kann auch ausprobiert werden.