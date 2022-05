Künstlerinnen und Künstler können ab sofort Arbeiten für die Ostrale Biennale 2023 in Dresden einreichen. Die Bewerbungsfrist laufe bis zum 30. Juni, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Die Ostrale Biennale ist eine temporäre Ausstellung für zeitgenössische Kunst. Sie soll vom 10. Juni bis zum 1. Oktober 2023 in der ehemaligen Robotron-Kantine veranstaltet werden. Der Arbeitstitel der Kunstschau lautet im nächsten Jahr: «Zerreißprobe / social, human dilemma / schachmatt / Urhütte».