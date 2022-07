Die Dresdner Kunstausstellung Ostrale stößt inzwischen auf weltweite Resonanz. Für die Ausgabe der Biennale im kommenden Jahr - die O23 - reichten 601 Künstler aus 51 Ländern insgesamt 2960 Kunstwerke ein, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Bewerbungen seien unter anderem aus Australien, Bangladesch, Burkina Faso, Chile, Indien, dem Iran und Mauritius eingegangen. Ab 8. August will man die Exponate auswählen. Sie sollen mit neuen Werken von Künstlerinnen und Künstlern kombiniert werden, die bereits an einer der bisherigen Ostrale-Ausstellungen seit 2007 teilnahmen.