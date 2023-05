Die sächsische FDP wähnt den Freistaat vor einem "Bildungskollaps" und verlangt grundlegende Veränderungen im Bildungswesen. Unterrichtsausfall sei die Regel, nicht die Ausnahme, kritisierten die Liberalen am Freitag in Dresden. Das Ziel müsse ganz konkret sein, mehr Lehrer vor die Klassen zu bekommen und den Unterrichtsausfall auf Ausnahmen zu beschränken. Das Thema Bildung soll auf dem Landesparteitag der Freien Demokraten am Samstag in Lommatzsch (Landkreis Meißen) eine zentrale Rolle spielen.