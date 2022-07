Sachsens Grüne liegen mit ihrem Koalitionspartner CDU beim Thema Energie weiter im Clinch. Nachdem Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) am Montag die Energiewende in ursprünglich geplanter Form für gescheitert erklärte, konterte die Grünen-Spitze am Dienstag. "Die Ampel-Bundesregierung zieht den Karren aus dem Dreck, den die CDU 16 Jahre lang mit ihren energiepolitischen Versäumnissen auch in Sachsen festgefahren hat.