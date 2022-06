Sachsens Regierung hat sich am Dienstag in Radebeul in eine zweitägige Haushaltsklausur begeben. Ergebnisse sollen am Mittwochnachmittag präsentiert werden. Bis dahin wird ein hartes Ringen der einzelnen Ressorts mit Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) erwartet. In mehrere Interviews hatte dieser unlängst milliardenschweren Wünschen aus den Ministerien eine Absage erteilt. Mehrausgaben im neuen Doppelhaushalt von etwa acht Milliarden Euro und 6700 zusätzliche Stellen seien nicht möglich.