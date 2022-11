Zum Prozessauftakt um den Axtmord von Syrau im Vogtland hat der angeklagte 28-Jährige zu den Vorwürfen geschwiegen. Dagegen berichtete am Mittwoch ein Polizist, der am frühen Morgen des 12. April als erster am Tatort war, vom damaligen Geständnis des Mannes. Der 28-Jährige habe ihm gesagt, er hätte nicht gedacht, dass so viel Blut spritzt, wenn man einem Menschen eine Axt auf den Kopf schlägt. Auch ein psychiatrischer Gutachter berichtete, dass der Angeklagte bei einer Untersuchung gesagt habe, er habe dem Mann "eine Axt in den Kopf geschlagen".