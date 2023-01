Der bislang größte Prozess am Landgericht Dresden wegen Betrugs im Zusammenhang mit Corona-Hilfen ist am Montag mit Haftstrafen zu Ende gegangen. Die Richter verurteilten einen 56 Jahre alten Bauunternehmer wegen Subventionsbetrugs in 28 Fällen zu drei Jahren und zehn Monaten Haft. Er hatte sich nach Überzeugung des Gerichtes Corona-Hilfen im Wert von gut 372.000 Euro ergaunert. Der Mann war schon vorbestraft.