Beim Brand in der evangelischen Stadtkirche in Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) sind in der Nacht zum Freitag insgesamt 105 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. "Die Außenmauern stehen noch, auch ein Teil des Glockenturmes ist noch da", sagte der stellvertretende Wehrleiter der Feuerwehr Großröhrsdorf, Daniel Heinrich, am Morgen. Der Brand sei zum Großteil gelöscht, einzelne Glutnester müssten noch bekämpft werden. Nun sei es die Aufgabe der Polizei, nach der Brandursache zu suchen.