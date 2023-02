Mit einem Schockanruf haben Betrüger 54.000 Euro von einer älteren Frau in Mittelherwigsdorf (Landkreis Görlitz) ergaunert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Betrüger die Frau am Dienstagnachmittag angerufen und behauptet, ihr Sohn habe einen Unfall verursacht und käme nur durch die Zahlung einer Kaution aus dem Gefängnis. Kurz darauf übergab die Frau den Tätern das Geld persönlich. Erst als sie später mit ihrem Sohn telefonierte, flog der Betrug den Angaben zufolge auf und die Polizei wurde alarmiert. Die Ermittlungen dauern an.