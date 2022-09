Ein Radfahrer ist in Boxberg (Landkreis Görlitz) mit einem Motorrad zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 65-Jährige habe am Sonntag die B156 überqueren wollen und dabei die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Es sei zum Zusammenstoß gekommen. Der 49 Jahre alte Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Der Radfahrer kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.