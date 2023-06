Zwei Autos sind am frühen Sonntagabend bei Groß Düben (Landkreis Görlitz) zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach wollte eine 71 Jahre alte Frau links auf den Klein Dübener Weg abbiegen und übersah dabei das Auto eines 24 Jahre alten Mannes. Die beiden Autos stießen so zusammen, dass der Mann mit seiner 27 Jahre alten Beifahrerin von der Straße abkam und sich überschlug. Beide wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 4500 Euro. Die Straße wurde für etwa vier Stunden voll gesperrt.