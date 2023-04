Eine junge Irakerin ist am späten Montagabend in einem Schnellimbiss in Borna (Landkreis Leipzig) attackiert worden. Ein Mann hat die 19-Jährige beim Betreten des Raumes zunächst mehrfach teils rassistisch beleidigt, wie die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mitteilte. Dann habe er nach ihrem Arm gegriffen und Lebensmittel in ihre Richtung geworfen. Als er von ihr abließ, rief sie die Polizei, die den Mann vor Ort stellen konnte. Gegen den 34-Jährigen wird den Angaben nach wegen Verdachts der Volksverhetzung und Nötigung ermittelt.