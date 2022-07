Am frühen Donnerstagabend ist eine 53-Jährige Motorradfahrerin nach einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 107 in Grimma noch an der Unfallstelle gestorben. Wie eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen sagte, war die 53-Jährige beim Überholen von der Straße abgekommen und mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr kollidiert. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort ihren Verletzungen erlag. Der 47-jährige Fahrer des Autos und die 48-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Neben den Einsatzkräften war auch ein Sachverständiger der Dekra vor Ort.