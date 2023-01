Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A72 bei Espenhain im Landkreis Leipzig sind sechs Menschen verletzt worden. Ein Auto war aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn gefahren und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Zwei Personen mussten daraufhin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die A72 war am Samstagabend aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für sechs Stunden voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.